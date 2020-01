Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a comentat, luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, declarația lui Titus Corlățean, potrivit căreia PSD ar trebui să renunțe „la peremisme” și la „stilul mitralieră”.

”Înțeleg că, mai nou, ca să câștigi alegerile trebuie să aibă stiluri în partid. Stilul smuls, stilul mitralieră, stilul Corlățean. Eu credeam că noi, în partidul ăsta, trebuie să facem ce așteaptă oamenii de la noi. Eu nu cred că partidul trebuie condus pe stiluri.

E opinia personală a dânsului, eu mi-am spus opinia mea. Am vrut numai să reamintesc că din 2013 până în 2016, când noi am participat la alegeri și am scos un scor de 48%, scorul de 48% s-a scos cu stilul ăsta ”mitralieră”, cum spune dânsul. Am fost niște colegi care am avut curajul, în acea perioadă, să ne opunem abuzurilor, cu toate riscurile de rigioare, când domnul Corlățean și alții stăteau cu capul la cutie și nu aveau curaj să spună absolut nimic”, a spus Rădulescu, cunoscut și ca ”deputatul mitralieră”.

Totodată, acesta a susținut că se gândeșteserios să renunțe la politică.

Întrebat dacă se așteaptă să fie mazilit de proproiul partid în curând, Cătălin Rădulescu a răspuns: ”Eu știu că fiecare este dintr-o anumită regiune. Eu sunt membru PSD de 28 de ani din aceeași regiune. Nu am plecat dintr-un județ în altul ca dânsul (ca Titus Corlățean - n.r.). (...) Sincer să fiu, abia aștept să renunț la politică să fac clinici pentru tratamentul de cancer, ca să ajut oamenii, pentru că eu sunt medic. Vreau să mă apuc să fac ce știu eu să fac”.

Întrebat, în acest context dacă la următoarele alegeri nu va mai candida, deputatul PSD a precizat: ”Nu am luat o hotărâre acum, dar nici nu mai suport astfel de reacții ale unor colegi care nu știu când și-au făcut facultățile, ce studii au sau cum au fost promovați în partidul ăsta. Ca să vadă dacă Cătălin Rădulescu este iubit în partid, ar trebui să vină să întrebe primarii. Dânsul să-și vadă de treaba dânsului acolo unde este, să aibă notorietate să facă treburi pentru oamenii din județ și atunci o să fie iubit”.