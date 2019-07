ȘOC în PSD după dezvăluirile fostului judecător CCR Petre Lăzăroiu: ''În spatele condamnării lui Dragnea au stat și unii din partidul nostru?''

Petre Lăzăroiu, până de curând judecător al Curții Constituționale, a declarat că Liviu Dragnea a fost condamnat politic și colegii lui de la CCR s-au temut să se pronunțe asupra completurilor de trei de la Curtea Supremă din cauza presiunilor făcute asupra lor.

Urmare a acestei declarații, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a cerut înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să afle cine sunt cei care au făcut presiuni asupra judecătorilor Curții Constituționale.

”Aceasta mărturie este de o gravitate fără margini , și arată clar ca anumiți judecători CCR nu s-au prezentat la ședința intenționat , decizia Curții fiind amânată de 4 ori . Adică , presiunea a fost , pentru ca decizia CCR sa se ia după ce ICCJ il va condamna pe Liviu Dragnea . Incredibil !

Fostul judecator CCR confirma cu subiect și predicat ca pe de-o parte Liviu Dragnea a fost condamnat politic , fiind un deținut politic , iar pe de alta parte , sute de oameni au fost condamnati de completuri de 3 judecători ilegal constituite , fiind nevinovați . Doamne Dumnezeule mare ! Astăzi CCR a admis conflictul constituțional și a decis ca a existat un conflict constituțional între parlament și ICCJ , privind constituirea ilegală a completurilor specializate de 3 judecători . De când așteptăm și eu și toti oamenii nevinovați aceasta decizie și câte presiuni au fost făcute ,ca decizia CCR sa nu se dea ,fiind amânată de 4 ori !

Cine au fost cei care au făcut presiuni asupra judecatorilor CCR ? Cine a stat in spatele condamnării politice a președintelui Liviu Dragnea ? A fost Iohanis , au fost oameni din servicii , au fost oare unii ambasadori , au fost servicii externe sau lideri europeni , sau chiar unii din partidul nostru ? Pentru gravitatea acestei mărturii făcute de fostul judecator Petre Lazaroiu , cer public constituirea unei comisii de ancheta in Parlamentul României , care sa elucideze , cine a făcut presiuni asupra judecatorilor CCR, ca sa nu judece și sa amâne de 4 ori ,decizia asupra conflictului constituțional ,determinat de ilegalitatea constituirii completurilor de 3 judecători si dacă aceste presiuni și acest noncombat ,al unor judecători CCR ,au determinat condamnarea politica a președintelui Liviu Dragnea !”, a susținut Cătălin Rădulescu.

