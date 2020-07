Cătălin Rădulescu (PSD), după amenda primită: Intram în primăvară în hipermarket și vedeam că 100 de oameni avem mască și mănuși, ca proștii, iar restul nu aveau nicio treabă (VIDEO)

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, poreclit și „Mitralieră”, a comentat marți, în direct pe B1 TV, amenda primită pentru că a refuzat să poarte mască în interiorul unui spațiu comercial, dar și pentru tulburarea liniștii publice, în condițiile în care l-a jignit pe agentul de poliție care i-a reproșat că încalcă regulile de siguranță sanitară.

