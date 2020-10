Cătălin Rădulescu s-a înscris în PER, alături de Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu. Ce a spus deputatul despre conducerea „incultă, analfabetă și securistică” a PSD

Deputatul Cătălin Rădulescu a anunțat, sâmbătă, că s-a înscris în Partidul Ecologist Român, împreună cu Liviu Pleșoianu, de asemenea membru al Camerei Deputaților, și senatorul Șerban Nicolae. Odată cu anunțul, Cătălin Rădulescu a catalogat conducerea PSD drept „incultă, analfabetă și securistică”, și spune că aceasta „a eliminat de pe listele parlamentare 90% din actualii parlamentari, intelectuali, colegi tineri sau mai în vârstă” pe care el i-a „cunoscut și prețuit”.

Cătălin Rădulescu a părăsit PSD ca parte din seria de excluderi decise ca urmare a faptului că mai mulți social-democrați, printre care și el, au absentat de la ședința pe moțiune din Parlament, care a avut loc în finalul verii și care s-a soldat cu o anulare din lipsă de cvorum.

În schimb, Șerban Nicolae a anunțat chiar în această săptămână că și-a dat demisia din PSD, în contextul în care nu a prins un loc pe listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Senatorul s- comparat cu Gheorghe Hagi și spune că eliminarea sa se aseamănă cu un scenariu în care fostul mare fotbalist al Generației de Aur ar fi fost scos din echipă la cererea adversarilor.

Cătălin Rădulescu, Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu s-au înscris în PER

„Dragi foști colegi parlamentari , primari consilieri și membrii Psd , dragi romani și prieteni dragi , săptămâna trecută ,deși mi-a fost foarte greu ,ca după 26 de ani de viața politica in Psd sa fac alt pas , m-am înscris împreuna cu prietenii mei , Serban Nicolae și Liviu Plesoianu in Partidul Ecologist Roman ( PER) . Nu spune nimeni ca va fi ușor sa facem 5% sa intram in Parlament , însă suntem luptători , suntem unii din cei mai vocali și mai patrioți parlamentari și ne vom exprima din nou , așa cum in Psd-ul confiscat de securiști și pus la picioarele lui Iohanis și ale ambasadorilor străini , nu ne-am mai putut exprima ! Conducerea inculta , analfabeta și securistica , a Psd -ului , a eliminat de pe listele parlamentare 90% din actualii parlamentari , intelectuali ( profesori , juriști , economiști , medici , ingineri ) , colegi tineri sau mai in vârsta pe care i-am cunoscut și prețuit și care acum un mandat sau mai multe mandate , s-au înregimentat , crezând intr-o conducere care prețuia meritocratia și profesionalismul !”, a scris Cătălin Rădulescu, pe Facebook.

El susține că „din păcate cei care conduc acum Psd , sunt tot ce a avut mai slab partidul, oameni cu studii pe la facultăți private , sau pe la Sri , informatori și delatori , și care au avut rolul de a pune mâna pe partid , de a-l preda Președintelui Iohanis și altor puteri străine și a-l “ epura “ de toti intelectualii , de toti patriotii și psd-istii vocali și inconfortabili . Știu sigur ca toti foștii mei colegi ne vor susține in noul nostru proiect numit PER , și chiar dacă acum sunt dezgustati și se simt tradati , și vor sa se retragă din politica , vor putea face parte din structurile actuale și viitoare ale PER -ului , pentru ca noi ii prețuim la fel !”.

„Știu de asemeni ca primarii Psd , membrii mai noi sau mai vechi ai acestui partid și romanii care ne cunosc și care ne-au iubit și ne iubesc și ne -au apreciat pentru verticalitatea noastră , cât si romanii care nu s-au prezentat la vot ,ne vor susține pe noi și nu pe impostorii care au preluat Psd -ul și s-au dezis de toti foștii președinți ai Psd -ului , sau partidele care i-au carantinat in case , le-au distrus afacerile și le-au restrâns drepturile și libertățile , așa cum au făcut-o tripleta : Pnl -Usr -Pmp !”, a mai adăugat Cătălin Rădulescu, printre altele.