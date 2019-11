Cătălin Rădulescu, scandal-monstru în trafic: Deputatul ”Mitralieră” a trecut pe roșu, apoi a fugit de Poliție. Ce explicație halucinantă a avut pentru gestul său (VIDEO)

Deputatul Cătălin Rădulescu a fost protagonistul unei scene incredibile în Capitală. Politicianul cunoscut sub porecla "Mitralieră" a făcut scandal după ce a fost oprit de poliție pentru că a trecut pe roșu. Rădulescu a continuat circul și le-a spus agenților că este un deputat aflat în campanie, motiv pentru care nu este obligat să oprească la semafor, informează B1 TV.

Rădulescu a încercat să fugă de Poliție, dar a fost prins după ce o dubă i-a blocat trecerea. Pesedistul a făcut scandal și le-a spus agenților că el este un politician în campanie și din acest motiv nu este nevoie să oprească la semafor.

Mitralieră s-a enervat și mai tare după ce a văzut că este filmat de jurnaliști și a încercat din nou să plece.

Contactat ulterior, Rădulescu a negat incidentul și a spus că polițiștii l-au oprit pentru că erau prieteni cu el. Ulterior, social-democratul a recunoscut că a încălcat legea, dar a susținut că era nervos pentru că protestatarul Ceaușescu l-a șicanat în trafic.

