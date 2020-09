Cătălin Rădulescu și alți trei parlamentari au fost excluși din PSD, după ce au lipsit de la ședința pe moțiune din Parlament. Situația lui Carmen Dan va fi analizată

Conducerea PSD a decis, într-o ședință convocată marți de președintele Marcel Ciolacu, excluderea din partid a deputaților Cătălin Rădulescu, Adrian Todor, precum și a senatoarei Roxana Pațurcă. Situația fostului ministru Carmen Dan, care s-a numărat și ea printre social-democrații care au lipsit de la ședința din Parlament privind dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură, va fi analizată.



Patru parlamentari excluși din PSD, după ce au lipsit la ședința pe moțiune din Parlament





Potrivit agendei parlamentare, Guvernul Orban trebuia să vină luni în plenul reunit al Parlamentului, unde deputații și senatorii români aveau programată dezbaterea și votul cu privire la moțiunea de cenzură depusă de PSD la adresa cabinetului liberal de la Palatul Victoria. Cu toate acestea, ședința a fost anulată din lipsă de cvorum.

Acestea fiind spuse, deputata PSD Lia Olguța Vasilescu anunța că social-democrații se vor reuni, marți, într-o ședință în care vor stabili soarta parlamentarilor social-democrați care au lipsit din plenul constituit cu ocazia moțiunii de cenzură. La rândul său, Marcel Ciolacu, președintele formațiunii, anunța că va propune Comitetului Politic Național intern excluderea absenților.



Cum și-a motivat Carmen Dan absența din Parlament





Carmen Dan a făcut o serie de precizări „pentru a clarifica situația absenței” sale de la ședință. Potrivit fostului ministru, mama sa, care deja era „hipertensivă, insulinodependentă, supraponderală”, a fost confirmată cu COVID-19.

„Nu mi-am dorit această situație! Mama mea este în spital, deloc într-o stare bună, motiv pentru care nu-mi arde de postări în care să justific ce fac sau ce nu fac. Cine mă bănuiește de înțelegeri oculte tocmai pe mine cu vreun adversar politic înseamnă că nu mă cunoaște. Iar pentru cei care nu mă cunosc nu am nicio obligație să mă justific”, a scris Carmen Dan, pe Facebook.



De ce ar fi lipsit Cătălin Rădulescu de la ședință





Cât despre Cătălin Rădulescu, deputatul poreclit „Mitralieră” a declarat că a lipsit de la ședința pe moțiune din Parlament din cauză că s-ar fi simţit rău, ar fi tuşit sânge şi ar fi mers la spital pentru analize.

„Eu ieri am anunțat că nu mă simt bine, am avut niște discuții cu acest lider Simonis (Alfred Simonis, liderul deputaților PSD - n.r.) și ulterior l-am și anunțat că am tușit foarte tare și am vărsat sânge, am tușit sânge, ceea ce m-a făcut să mă sperii, după care i-am anunțat că probabil n-o să am cum să vin, pentru că așa a hotărât și familia mea, să mă duc să mă internez și să văd ce am la plămâni. (...) Eu nu mă duc în Parlamentul României ca să mor sau să-mi las familia pe drumuri, pentru că vrea Simonis sau Ciolacu”, susținea Cătălin Rădulescu, pentru Digi24.



Organizația Municipală a PSD Caracal a tranșat soarta lui Dan Ciocan în partid încă de luni





Tot luni, dar la câteva ore distanță, apărea în spațiul public informația că deputatul Dan Ciocan a fost exclus din partid. Decizia a fost luată în unanimitate de către Organizația Municipală a PSD Caracal, potrivit Gazetanoua.ro.

„Mai mult de atât, s-a observat că nu mai rezonează de mult timp cu principiile organizației PSD Olt, organizație care i-a oferit totul, din punct de vedere politic: două mandate de deputat și funcția de președinte al organizației Municipale Caracal, una dintre cele mai importante organizații din județ. Organizația noastră s-a delimitat dintotdeauna de atitudini duplicitare, ipocrizie și lipsă de caracter. În situații dificile, mai mult ca niciodată, toți parlamentarii PSD ar fi trebuit să dea dovadă de solidaritate și unitate în lupta cu un guvern PNL, care ne-a izolat pe toate planurile: atât social, cât și economic. Este și mai grav, că lipsa sa de susținere se manifestă într-un context social extrem de greu, ignorând un demers care și-a propus să trimită acasă un guvern incompetent, care a dus țara în cea mai mare scădere economică din ultimii 26 de ani”, declara Marius Oprescu, președintele PSD Olt, potrivit aceleiași surse.PLECAREA ANULUI DE LA PRO TV! VEDETA POSTULI VA PLECA la noua televiziune a lui Adrian Sârbu

