Tolontan: De câte ori auzim că n-avem nicio șansă, că țara asta nu se poate schimba, să ne gândim la zilele astea. România nu mai arată la fel ca acum 4 ani (VIDEO)

Cătălin Tolontan a declarat, pentru B1 TV, că, în ciuda faptului că decizia dată azi în dosarul ”Colectiv” nu este una definitivă, această zi este una foarte importantă și trebuie să ne aducem aminte de ea de fiecare dată când ne vine să spunem că în țara noastră nu se poate schimba nimic și nu se poate afla adevărul.

Jurnalistul a ținut să le amintească românilor cu câtă nerușinare au mințit autoritățile chiar din noaptea tragediei de la Colectiv și în perioada care a urmat.

„Cum a venit el (Piedone, atunci primarul Sectorului 4) cu dosărelul și a spus că toate actele sunt în regulă. Chiar noaptea, atunci, nici nu trecuse o oră de la incendiu. Încă mirosea a carne arsă. A spus că toate actele sunt în regulă. , a spus televiziunilor. Nu că televiziunile l-ar fi agresat prea tare cu întrebări.



Pe primarul Piedone televiziunile atunci, ca și acum, cu excepția notabilă a B1 TV - și nu ezit să o spun, B1 TV e un post cinstit în raport cu primăriile din București - îi protejează foarte tare pe primari și ajunsese Piedone să fie atât de umflat și la un asemenea nivel de popularitate extraordinară, încât a avut acest curaj incredibil să vină imediat după incendiu cu dosărelul, să arate cum erau ștampilele puse bine. Ei iată, spun judecătorii, ștampilele erau puse bine cam de 8 ani de închisoare”, a declarat Tolontan, pentru B1 TV.

