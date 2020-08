Caz de coronavirus la PNL Baia Mare. Sediul filialei, închis temporar pentru dezinfecţie după ce consilierul local Simion Bizău a fost testat pozitiv (VIDEO)

Caz de coronavirus la PNL Baia Mare, în plină pregătire a campaniei pentru alegerile locale. Consilierul local Simion Bizău a fost testat pozitiv cu COVID-19, informează B1 TV. O persoană care a intrat în contact cu acesta se află acum în autoizolare, iar sediul PNL din Baia Mare a fost închis pentru dezinfecţie.

Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureş, a declarat, pentru B1 TV, că Simion Bizău este internat în spital acum, dar are o stare generală bună.

Bogdan a mai susținut că Bizău nu a intrat în contact cu colegii de la PNL Baia Mare în ultimele zile și doar a ajuns luni în sediul partidului pentru a-și depune dosarul de candidatură pentru un nou mandat de consilier local. Singura persoană cu care a intrat în contact a fost o doamnă de la Secretariat care a preluat dosarul, iar aceasta se află acum în autoizolare la domiciliu pentru 14 zile.

Președintele PNL Maramureş a mai declarat că tot personalul Secretariatului din PNL Baia Mare a făcut testul pentru coronavirus, dar el nu crede că vor exista surprize.

Sediul filialei a fost dezinfectat miercuri dimineață.

