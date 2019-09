Caz cutremurător la Oradea! O doctoriță, acuzată că și-ar fi ucis copilul, imediat după naștere, și l-ar fi îngropat în curtea unei case (VIDEO)

Caz şocant la Oradea! O doctoriţă care îşi făcea rezidenţiatul la spitalul judeţean este cercetată pentru omor. Femeia, în vârstă de 31 de ani, este acuzată că şi-ar fi ucis copilul, imediat după naştere, şi l-ar fi îngropat în curtea unei case din comuna bihoreană Auşeu, relatează B1TV.



Familia şi colegii medicului sunt şocaţi, mai ales că tânăra nu a dat de bănuit că ar fi fost însărcinată. Secretul revoltător a ieşit la iveală după ce tânăra doctoriţă s-a căsătorit şi a mers la Serviciul de Evidenţă al Populaţiei pentru a-şi schimba numele şi cartea de identitate.

Conform procedurii, femeii i s-a cerut o copie a certificatului de naştere pentru copil, tânăra nu a recunoscut că ar fi născut şi a motivat că este vorba despre o greşeală în sistemul informatic. Adică, ar fi înregistrat pe numele ei copilul altei femei.

Cei de la Evidenţa Populaţiei nu au crezut, însă, povestea femeii şi au sesizat Poliţia.Ancheta a scos la lumină o poveste cu adevărat şocantă! În urmă cu patru ani, doctoriţa a născut la Maternitatea Oradea un copil sănătos. Nou-născutul a fost, atunci, luat în evidenţă şi pe numele lui a fost eliberat un certificat de naştere. Aşa cum se face, de fapt!

Imediat, după, femeia şi-ar fi ucis copilul şi îngropat în curtea casei părinteşti din Auşeu.



Cadavrul copilului a fost găsit de poliţie. Audiată, femeia a refuzat să le dea detalii procurorilor.

