Cazul Caracal a şocat o ţară întreagă după ce Gheorghe Dincă a mărturisit că a ucis şi a incinerat două adolescente, pe Alexandra şi Luiza.

De asemenea, evenimentele din Olt şi incompetenţa instituţiilor i-au speriat pe oameni. Totul a pornit după ce înregistrările de la 112 a convorbirilor dintre Alexandra Măceşanu şi operatori au demascat defectele sistemului apelului unic de urgenţă.

Totuşi, ce s-a schimbat la 112 în ultima lună şi jumătate, de când s-a declanşat scandalul Caracal? Sindicalistii din Politia Romana spuna ca in cazul unei probleme foarte serioase nu s-a schimbat absolut nimic pentru serviciul de urgenta 112, iar cazurile de la Caracal se pot repeta oricand.

112 nu are in momentul de fata suficient personal pentru a face fata tuturor apelurilor care se fac zilnic, iar aceasta a fost una dintre marile probleme care a stat la baza tragediei din cazul Alexandrei Macesanu. Sindicalistii din Politia Romana sustin ca inca e nevoie mare de oameni care sa raspunda la apelurile 112 venite atat la Politie, cat si la alte institutii, iar in Slatina, unde a sunat Alexandra, lucreaza 2 oameni desi este necesar de 5, conform celor de la idevice.ro.

112 este practic functional cu un numar mult mai mic de angajati decat cel necesar pentru ca totul sa functioneze asa cum trebuie, iar de aici apar tragediile precum cele din Caracal. Daca oamenii care raspund la apelurile de urgenta venite la 112 nu sunt suficient de odihniti si fac ture de cate 12/24 de ore, e usor de inteles de ce nu isi fac treaba asa cum trebuie, iar cand oamenii sunt primesc raspunsuri halucinante pentru problemele lor.

Gheorghe Dincă a fost scos luni din arest şi a mers alături de anchetatori pentru reconstituirea celor două crime pe care le-a mărturisit. Plimbat de la casa sa, la locul de unde a luat-o cu maşina peAlexandra Măceşanu sau în faţa liceului din Caracal unde învăţa fata, Gheorghe Dincă a afişat o atitudine foarte relaxată şi era extrem de dezinvolt în a vorbi în faţa procurorilor.

Dacă el a părut foarte relaxat, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre rudele sau cei care le-au cunoscut pe fete, aceştia încercând în repetate rânduri să ajungă lângă Dincă pentru a-i cere explicaţii.