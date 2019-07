Cazul CARACAL, discutat în ședința de Guvern. Viorica Dăncilă: Am trimis Corpul de Control la MAI (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat miercuri, în cadrul ședinței de Guvern, că a trimis o echipă a Corpului de Control la MAI. „Românii trebuie să creadă în MAI”, a spus Dăncilă, precizând că Guvernul va lua măsurile necesare pentru înăsprirea pedepselor în cazuri de agresiune, viol, privare de libertate și crimă.

„Am trimis încă de ieri Corpul de Control pentru verificarea modului în care au acționat structurile MAI, dar și relaționarea cu celelalte instituții în situații de urgență. Românii trebuie să continue să creadă în MAI. Este datoria acestei structuri să asigure siguranța oamenilor. Avem în MAI mulți profesioniști, oameni care își fac datoria și se bucură de respect și apreciere, însă toți cei pentru care nu primează interesul cetățeanului trebuie să plece. (...) Toți cei care nu și-au făcut datoria vor fi aspru sancționați, iar acest Guvern va lua toate măsurile necesare pentru înăsprirea pedepselor în cazuri de agresiune, viol, privare de libertate și crimă”, a spus Dăncilă, în debutul ședinței de Guvern.

