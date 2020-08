Cazul gropii de gunoi Iridex. Costel Alexe: Administrația PSD nu a fost în stare să găsească o soluție / Dan Tudorache: Eu am atacat în instanță autorizația. Am vorbit și nu m-a ascultat nimeni. Noaptea miroase îngrozitor (VIDEO)

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că a trimis Corpul de control la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, pentru a verifica modul în care depozitul de deşeuri de la Chiajna al Iridex a obţinut autorizaţia integrată de mediu. Autorizația pe ultimele două suprafeţe încă funcţionale ale depozitului a fost recent anulată de Tribunalul Bucureşti, după ce mii de cetățeni din nord-vestul Capitalei s-au plâns că viața le e afectată de mirosurile insuportabile provenite de la această groapă de gunoi. Alexe a mai spus gradul de umplere a gropii de gunoi este acum de 90%, iar unele voci afirmă că ar fi depășit chiar 100%. Ministrul liberal a dat vina pe Primăria Generală a Capitalei, condusă de Gabriela Firea (PSD), care ar fi trebuit să vină cu soluții alternative de depozitare a deșeurilor încă de când gradul de umplere era de 75%. Alexe a precizat că a solicitat încă de la începutul anului Primăriei Capitalei să vină cu soluțiile, dar nu a primit răspuns nici până acum. Costel Alexe a mai spus că PSD e de vină că depozitul de deşeuri de la Chiajna a primit autorizația de mediu, deoarece aceasta a fost acordată în timpul guvernării social-democrate. De cealaltă parte, primarul Sectorului 1, social-democratul Dan Tudorache, a amintit că ministrul Mediului era la acea vreme Grațiela Gavrilescu, atunci membru ALDE și acum în PPUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. De altfel, Tudorache a amintit că fix el a atacat în instanță autorizația de mediu și chiar și el s-a plâns de mirosul îngrozitor care vine de la groapa de gunoi.

Ministrul liberal al Mediului, Costel Alexe, a dat vina pe primarii PSD din Capitală pentru prostul management al deșeurilor din București.

„Ca ministru al Mediului, sunt direct interesat de bunăstarea cetățenilor. Cazul bucureștenilor e unul mai special, aceștia fiind de mai bine de patru ani victimele administrației PSD a Capitalei, formată din Primarul General și cei șase primari de sectoare. Într-un mandat întreg, ei nu au fost în stare să găsească nicio soluție pentru deșeurile din București. O spun cu regret, dar actuala administrație PSD a Capitalei lucrează împotriva bucureștenilor.

Am avut nenumărate întâlniri, adrese transmise către Primăria Generală, către primăriile de sector, în care le-am rugat să ne transmită care este viziunea lor și mai ales pașii pe care i-au făcut pentru un mai bun management al deșeurilor la nivelul Capitalei, având în vedere că și Vidra, și Chiajna au trecut de gradul de umplere de mult timp de peste 75%, iar Primăria Generală era obligată să transmită unde și cum vor devia deșeurile de la groapă”, a declarat ministrul mediului, pentru B1 TV.

