Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată, joi, cu unanimitate de voturi, sesizarea Guvernului Orban cu privire la proiectul de respingere a Ordonanței de urgență privind majorarea etapizată a alocațiilor de stat pentru copii. În aceste condiții, odată ce va fi publicată motivarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, ar trebui să intre în vigoare dublarea alocațiilor, cel mai probabil începând de la 1 octombrie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.