​Curtea Constituțională a validat, joi, alegerea lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte.

Șeful statului a declarat că votul pe care i l-au acordat românii reprezintă o onoare deosebită si o mare responsabilitate.

Iohannis a mai precizat că primul său mandat a fost unul plin de provocări.

"Prin acțiunile mele m-am opus cu fermitate acțiunilor regresive, un pericol pentru democrație. E imperativ ca actorii statali să acționeze în benefeciul națiunii române. În toate activitățile lor autoritățile publice trebuie să acționeze cu bună credință. Voi acționa pentru o mai bună funcționare a autorităților publice pentru ca acestea să fie cu adevărat în slujba cetățenilor. Voi veghea în continuare la respectarea Constituției și voi susține valorile staului de drept și parcursul european al României", a declarat Iohannis.

Pre;edintele României a reamintit de derapajele în justiție ale PSD.

"Cei care au girat asaltul asupra justiției au primit cea mai puternică sancțiune prin votul oamenilor", a punctat Iohannis.

