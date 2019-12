CCR a amânat luarea unor decizii în 4 cazuri importante. Surse: Judecătorul Marian Enache a lipsit din motive medicale

Curtea Constituţională a amânat pentru joi luarea unei decizii privind sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului, informează Agerpres.

Pe 11 septembrie, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat că mai mulţi parlamentari au semnat o sesizare către CCR privind modul în care Meleşcanu, la acea vreme încă membru ALDE, a fost ales la conducerea Senatului, având şi susţinerea social-democraţilor la acel moment.

De asemenea, CCR a amânat pentru joi și decizia asupra cererii preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională cu fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall.

Pe 8 octombrie, Lia Savonea a denunţat "criza fără precedent" din cadrul CSM generată de lipsa cvorumului de la şedinţele de plen, anunţând că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile ministrului Justiţiei de la acea dată, Ana Birchall, pe care o acuza de "ingerinţă gravă în activitatea procurorilor" şi "acţiuni de subminare a autorităţii CSM".

CCR a amânat pentru joi și decizia asupra sesizării USR privind numirea lui Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

„Profilul lui Marian Neacşu este incompatibil cu cerinţele prevăzute de lege pentru această funcţie, întrucât nu are vechimea şi experienţa care sunt cerute de lege. În plus, el nu poate ocupa un loc în Comitetul de reglementare al ANRE, întrucât a primit o condamnare penală definitivă. Aşteptăm cu interes răspunsul CCR pe această speţă. În plus, vom demara demersurile pentru a modifica Legea nr. 160/2012, care a aprobat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind funcţionarea ANRE, în sensul de a elimina lacunele legislative care au permis ca un condamnat penal să poată fi numit în fruntea unei instituţii publice", explica, pe 5 iulie, deputatul USR Cristina Prună.

Judecătorii constituționali au amânat pentru 22 ianuarie dezbaterile asupra cererii preşedintelui Senatului, Teodor Meleşcanu, de soluţionare a unui conflict juridic între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în privinţa constituirii completurilor de judecată.

Potrivit unor surse Agerpres, decizia de amânare a fost luată pentru că judecătorul Marian Enache a lipsit din motive medicale.