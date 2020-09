CCR se pronunță, marți, pe sesizarea referitoare la existența unui conflict între Guvern și Parlament privind moțiunea de cenzură

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe, marți, referitor la sesizarea Cabinetului Orban privind existența unui conflict juridic între Guvern și Parlament ca urmare a depunerii unei moțiuni de cenzură în sesiune extraordinară, au precizat oficiali ai CCR, pentru Agerpres.

Judecătorii CCR au finalizat, luni, deliberările referitoare la sesizarea privind conflictul între Guvern și Parlament

Conform sursei citate, judecătorii constituţionali au finalizat luni deliberările, iar forma finală a minutei va fi redactată în cursul zilei de marţi.

Reprezentanta Guvernului, Olivia Diana Morar, secretar de stat în Ministerul Justiției a susținut la dezbateri că Parlamentul a urmărit să „abuzeze” de instrumentele constituţionale „în scopul satisfacerii unor obiective politice”.



„Vă rugăm să constataţi că prezentul conflict juridic de natură constituţională se fundamentează pe încălcarea mai multor principii constituţionale, dezvoltate în mod expres sau implicit la nivelul Legii fundamentale, respectiv principiul echilibrului puterilor în stat, cel al colaborării şi cooperării loiale între autorităţi şi cel al stabilităţii juridice. (...) Apreciem că, raportat la conduita Parlamentului, acesta, sub apanajul unei interpretări juridice voit eronate a prevederilor constituţionale, aşadar sub aparenţa constituţionalităţii, a urmărit să abuzeze de remediile şi instrumentele constituţionale în scopul satisfacerii unor obiective politice", a afirmat Olivia Morar.



Ea a adăugat că „principiul echilibrului puterilor în stat a fost încălcat prin aceea că Parlamentul a urmărit eludarea unei interdicţii constituţionale care limitează controlul asupra Guvernului, deschizând astfel calea nu doar a unui amestec abuziv în treburile Executivului, dar mai mult decât atât a unei potenţiale intenţii de transformare a acesteia într-o entitate subordonată Parlamentului, ceea ce contravine în mod vădit echivalenţei şi egalităţii celor două autorităţi publice în faţa Constituţiei”.

În schimb, Cristian Ionescu, reprezentantul Senatului, a spus că opoziţia are tot dreptul să iniţieze oricând o moţiune de cenzură împotriva Guvernului.



„Prim-ministrul nu se referă în realitate la instituţia Parlamentului ca parte a unui pretins conflict juridic de natură constituţională, ci la demersul procedural şi legitim al unui număr consistent de deputaţi şi senatori care au iniţiat împotriva Guvernului pe care îl conduce o moţiune de cenzură ca forma cea mai gravă a controlului parlamentar. Opoziţia este îndreptăţită de Constituţie să iniţieze oricând, subliniez - oricând -, fie într-o sesiune parlamentară ordinară, fie într-o sesiune extraordinară o astfel de modalitate de control parlamentar", a afirmat Cristian Ionescu.



Florin Iordache, reprezentantul Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a susținut că nu a găsit specificat în Constituție un moment exact în care poate fi retrasă încrederea Guvernului. El este de părere că Parlamentul ar putea introduce zilnic o moţiune de cenzură, dacă ar fi constituţional, în urma comportamentului pe care îl are Executivul.



„În Constituţie se precizează foarte clar la articolul 113 alineatul 1 faptul că plenul reunit al Camerelor este cel care retrage încrederea Guvernului, fără a preciza o dată când. Atâta timp cât Guvernul poate fi învestit în sesiuni extraordinare sau în sesiuni ordinare, la fel încrederea. În Constituţie nu am găsit un paragraf care să precizeze dacă retragerea încrederii Guvernului poate fi decât la un anumit moment”, a spus Iordache.