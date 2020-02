Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni că nu comentează informațiile potrivit cărora PNL ar urma să-i susțină pe Mihai Chirica, primarul de la Iași, și Cătălin Cherecheș, edilul de la Baia Mare, la alegerile locale.

Șeful statului le-a sugerat jurnaliștilor să lămurească aceste chestiuni la conferintele liberalilor sau ale social-democraților, după caz. El a afirmat totuși că PNL are “suficienți oameni, suficientă expertiză, suficientă experiență pentru a gestiona foarte bine aceste chestiuni”.

"Pot să vă spun și ce am spus celor din PNL care m-au întrebat de desemnarea candidatilor pentru primarii, Consilii Județene și Conisii Locale: Decizia revine partidului, iar PNL are suficienti oameni, suficienta expertiza, suficienta experienta pentru a gestiona foarte bine aceste chestiuni. Astfel, va rog ca aceste intrebari sa le adresati la conferintele de presa ale PNL sau ale PSD, cand vorbim de PSD. Pe scurt, eu nu ma implic si nu emit opinii in aceste chestiuni", a spus Klaus Iohannis.

