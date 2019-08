Ce a răspuns Mircea Diaconu, când a fost întrebat cine i-a propus să participe la alegerile prezidențiale din noiembrie / Pro România și ALDE au anunțat că-l susțin pentru Cotroceni (VIDEO)

Mircea Diaconu, cel mai proaspăt candidat înscris în cursa către Cotroceni, susține că nu i-a propus nimeni să participe la alegerile prezidențiale din noiembrie.



Întrebat de Silviu Mănăstire, în emisiunea Dosar de politician de pe B1TV, dacă Victor Ponta sau Călin Popescu-Tăriceanu i-au propus să-și lanseze candidatura pentru Cotroceni, Mircea Diaconu s-a arătat iritat și a răspuns: Pardon? Greșit profund. Nu mi-a propus nimeni. Am ieșit singur, de nebun, pe treptele Ateneului. Ați văzut ieri, cred. Vă rog frumos să credeți cum vreți. Croșete despre mine se fac de luni de zile. Nu m-a întrebat nimeni, n-a vorbit nimeni cu mine și nici acum.

