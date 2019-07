Victor Ponta, liderul Pro România, susține că nu a luat nicio decizie în ceea ce privește candidatul pentru Cotroceni sau o eventuală colaborare politică, în urma discuțiilor cu Viorica Dăncilă, șefa PSD, și Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE.

„Am avut azi discutii informale si cu Doamna Viorica Dancila si cu Domnul Calin Popescu Tariceanu.

(...) Evident ca nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborari politice ( asemenea decizii pot fi luate doar de catre Echipa ProRomania) / asa cum am facut si atunci cand am discutat cu liderii Opozitiei sau cu Presedintele Iohannis am dat dovada de dorinta de dialog - dar am prezentat si sustinut punctele de vedere ale ProRomania si interesele sociale si economice pe care noi le reprezentam”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.