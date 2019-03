Ce au discutat Viorica Dăncilă şi prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la Palatul Victoria (FOTO, VIDEO)

Prim-ministrul Viorica Dăncilă şi prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au căzut de acord, luni, că este necesară o îmbunătățire a "cooperării între Executivul României şi Comisia Europeană", se arată într-un comunicat de presă al Guvernului, de luni.

Potrivit stiripesurse.ro, cei doi înalți oficiali ar fi agreat şi un plan de lucru al experților români și europeni, pe tema aplicării Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Şi că, legat de acest subiect, pe parcursul acestei săptămâni, ar urma să aibă loc o nouă întâlnire între experții români și cei europeni.

Anunţul Guvernului a venit la capătul întâlnirii de luni dintre prim-ministrul Viorica Dăncilă şi prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, de la Palatul Victoria.

De asemenea, Frans Timmermans ar urma să se întâlnească din nou cu premierul Viorica Vasilica Dăncilă, săptămâna viitoare, la Bruxelles.

Sursă foto: Gov.ro

Întâlnirea dintre Viorica Dăncilă şi Frans Timmermans a venit în aceeaşi zi în care oficialul european a făcut o serie de afirmaţii îndreptate în mod vădit împotriva Guvernului. De altfel, Frans Timmermans a fost, de-a lungul timpului, un puternic critic al Guvernului PSD-ALDE, indiferent de premierul pe care l-a avut în frunte.

Astfel, luni, oficialul european a acuzat Guvernul că a ignorat recomandările UE, indicând şi că nu a văzut niciun progres de la publicarea raportului MCV încoace. Asta deşi, din punct de vedere legal, recomandările MCV sunt obligatorii pentru România.

”Nu este niciun dubiu pentru mine că dacă nu făceați acest pas istoric (aderarea la UE - n.r.), ceea ce Putin face acum în Ucraina, o făcea și în România", a mai declarat Frans Timmermans, luni, în discursul său susţinută la Şcoala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

