Ce crede președintele despre venirea lui Mirel Rădoi la cârma naționalei de fotbal. Klaus Iohannis: „Am de gând să mă implic în ce organizarea sportului românesc” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, marți, după ceremonia de decorare a fostului campion olimpic Ivan Patzaichin cu Ordinul Național „Steaua României, că are de gând să se implice de la Cotroceni în „organizarea sportului românesc”.



„Astăzi am vâslit împreună, un pic, la această ceremonie foarte frumoasă și, cu siguranță, cu Ivan Patzaichin o să rămânem în legătură.



(...) Am de gând, de aici de al Cotroceni, să mă implic în ce înseamnă organizarea sportului românesc. Acest lucru l-am discutat, de la bun început, cu noul Guvern și o să am întâlniri destul de dese pe această temă. Este clar că noi am greșit. Noi, ca și societate, guvernele am greșit în maniera cum s-a gestionat sportul românesc. Este nevoie de promovarea sportului în masă, este clar nevoie de promovarea sportului în școli și este clar nevoie de promovarea sportul de performanță, dar într-un fel modern, nu într-un fel cum s-a făcut, într-o perioadă, când condițiile au fost cu totul altele.



Cred, sunt convins că felul în care lucrează federațiile trebuie schimbat, modernizat. Felul în care lucrează ministerul cu federațiile, felul în care statul sprijină sportivii de performanță - toate acestea trebuie regândite. Noi funcționăm după un model anacronic, care pur și simplu nu mai poate continua”, a declarat Klaus Iohannis.



Întrebat dacă odată cu instalarea lui Mirel Rădoi la echipa națională de fotbal a României „tricolorii” pot trece de barajul pentru calificarea la EURO 2020, președintele României a răspuns: „Ar fi bine să avem ceva rezultate încurajatoare și acolo”.

