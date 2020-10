Ce funcții publice a mai deținut Elena Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu

Fostul europarlamentar Elena Băsescu deschide lista de candidați ai Partidului Mișcarea Populară la Constanța. Fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu, a îmbrățișat cariera politică acum 12 ani. De atunci, aceasta deținut mai multe funcții publice.

Ce funcții publice a mai deținut Elena Băsescu

În februarie 2008, Elena Băsescu a fost aleasă secretar al Organizației de Tineret a PDL, cu 377 de voturi, în timp ce contracandidații săi au obținut doar 6 voturi, respectiv Bogdan Boza - 2 voturi, iar Cosmin Călin Petruț - 4 voturi.

„În SUA, nimeni nu i-a reproșat președintelui Bush că este băiatul lui tata. Chiar dacă mă numesc Băsescu, nu sunt mai mult decât o simplă tânără ca și voi și nu doresc să culeg roade pentru care nu am trudit", a spus Elena, fiind acuzată că a câștigat alegerile din pricina numelui pe care îl poartă.

Un an mai târziu, aceasta a demisionat din PDL, ca urmare a unei campanii de presă în care tatăl sau era acuzat de nepotism pentru că și-ar fi impus fiica pe listele pentru europarlamentare, pentru a candida independent la alegerile europarlamentare din iunie 2009. A reușit să intre în Parlamentul European, apoi s-a reînscris în PDL, chiar în noaptea de după alegeri.

„Contrar celor apărute în presă, vreau să știți că nu tata mi-a impus candidatura și nici partidul nu a acceptat servil acest lucru. Nu doresc ca tatăl meu să fie acuzat de nepotism", a explicat Elena Băsescu la acea vreme.

În momentul prezentării exit-polului, președintele României la acea vreme a ținut să-și îmbrățișeze fiica și să precizeze că nu a ajutat-o cu nimic în campanie.

Elena Băsescu a declarat că nu se aștepta să obțină un rezultat așa de mare, de 4,22%.

„Este clar că mie voturile mi-au venit din altă parte. Fără sprijinul familiei nu aș fi putut să mă înham la o astfel de luptă.

Despre candidatura mea la europarlamentare, tatăl meu a aflat din presă. El chiar m-a sfătuit dinainte să mai aștept, dar eu am ales politica pentru că îmi place politica. Am notorietate, dar acest lucru nu este suficient, trebuie ambiție și determinare pentru politică și vreau să știți că nu mă consider o persoană frumoasă, mă consider o persoană simpatică și îngrijită", a precizat Elena Băsescu.

Elena Băsescu, afacere în lumea modei

De asemenea, în 2018, mezina familiei Băsescu a lansat o colecție de haine asortate pentru mame și copii, împreună cu creatoarea de modă Iulia Bălan.

„Ideea unei colecţii de haine asortate mamă – copii s-a conturat cu mult timp în urmă, încă de pe vremea când mă pregăteam de botezul Sofiei. Mi-am dorit să mă asortez cu Sofia, iar, la botezul Anastiei, Sofia a fost cea care şi-a dorit „să fie ca mama”.

Oportunitatea acestui proiect a apărut în urma unei discuţii cu prietena mea Iulia Bălan, o tânără creatoare de modă extrem de talentată şi cu experienţă, având know-how-ul gestionării unei afaceri. Ea îşi dorea să facă pasul următor: să realizeze hăinuţe pentru copii. Eu îmi doream o colecţie personalizată pentru mine şi copiii mei, însă era greu de pus în practică de una singură. Aşa a luat naştere proiectul „Elena Băsescu & Kids by Iulia Bălan”.

Este o primă colecţie dedicată ocaziilor speciale din sezonul rece. Experienţa de mamă m-a ghidat să aleg doar acele modele confortabile şi uşor de purtat de către copii. Sofia, fiind cea mai mare, a avut ultimul cuvânt”, a scris Elena Băsescu pe Facebook.