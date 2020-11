Ce i-ar spune Raluca Turcan unui medic român plecat în străinătate, pentru a-l convinge să revină în țară (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că dacă ar avea în față un medic român plecat să profeseze în străinătate, ar încerca să-l convingă să se întoarcă în țară, vorbindu-i despre cât de mult au nevoie românii de el, despre investițiile pe care liberalii le-au făcut în sistemul sanitar, în ciuda piedicilor ce le-au fost puse, și despre perspectivele pe care România le are grație fondurilor europene.

Întrebată de moderatorul B1 TV Silviu Mănăstire ce i-ar spune unui medic plecat din România pentru a-l convinge să revină în țară, Raluca Turcan a răspuns: „Cred că, în primul rând, i-aș spune că vină în țară pentru că țara are nevoie de fiecare medic, de fiecare contribuție, pratic de fiecare minte luminată să intre în acest efort. E fără precedent, eu nu-mi amintesc ca după Revoluție să mai fi trecut printr-o asemenea avalanșă de probleme și de crize, pentru că, pe lângă criza sanitară, a venit și criza economică. În același timp, aș îndemna să privească, totuși, spre o parte dintre investițiile făcute până acum în sistemul de sănătate, într-un context extrem de neprielnic, de blocaj permanent în Parlamentul României și cu alte instituții sabotoare, și să privească, de asemenea, oportunitatea și strategia de dezvoltare”.

