Ce înseamnă un Guvern de tranziție pentru USR-PLUS. Dacian Cioloș: Exact ce spune cuvântul, iei lucrurile dintr-un loc și îl duci în altul / Dan Barna: Alianța îl va susține, cu respectarea a trei, patru condiții

Dan Barna și Dacian Cioloș, președinții de la USR și PLUS, au explicat ce rol are în viziunea lor un așa-zis Guvern de tranziție, dar și de ce refuză să intre la guvernare înainte de declanșarea unor alegeri generale anticipate.



„Pentru că USR și Alianța USR-PLUS vor să guverneze și să facă reformele, nu să mimeze implicarea într-o guvernare, care n-are altă rezolvare decât alegerile anticipate. Responsabilitatea este să-ți asumi niște reforme și să poți să le faci. Guvernul, care va veni după Dăncilă, nu va putea să facă reforme. Nu va putea să guverneze serios în România. Alianța USR-PLUS nu crede niciun moment că lângă Tăriceanu și Ponta poți să faci lucruri reale în România”, a afirmat Dan Barna, într-o conferință de presă susținută la Parlament.



Întrebat ce înseamnă un Guvern de tranziție, liderul USR și candidatul Alianței la alegerile prezidențiale din noiembrie, Dan Barna, a răspuns: „Este un Guvern pe care președintele Iohannis trebuie să-l formeze, pentru că el are această atribuție constituțională. Este un Guvern pe care Alianța USR-PLUS îl va susține, cu respectarea celor trei, patru condiții: fără penali în funcții publice, fără pensii speciale etc.



„Guvernul de tranziție înseamnă exact ce spune cuvântul. Iei lucrurile dintr-un loc și le duc în alt loc. Noi ne asumăm să guvernăm. A guverna cu adevărat acum în România înseamnă să poți să faci un buget în perspectivă, să poți să te gândești cum încurajezi investițiile, atât publice, cât și private, cum dai liberate mediului de afaceri, cum absorbi fondurile europene și cum profesionalizezi administrația publică, care acum este profund politizată”, a adăugat și Dacian Cioloș.



Dan Barna a mai spus, la rândul său, că „scopul este ca opoziția să strângă 233 de semnături ca moțiunea (n.r. - de cenzură) să treacă”.