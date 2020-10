Ce le-a transmis președintele Klaus Iohannis omologului său din SUA, Donald Trump, și primei doamne Melania, după ce au fost depistați cu COVID-19

Președintele României, Klaus Iohannis, le-a transmis un mesaj omologului său american, Donald Trump, și primei doamne a SUA, Melania Trump, care au fost testați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2.

„Cele mai bune urări pentru președintele Donald Trump și prima doamnă a Statelor Unite Melania Trump, pentru o recuperare completă și rapidă din COVID-19”, a scris președintele Klaus Iohannis, vineri, pe pagina sa de Facebook.

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump for a full and swift recovery from #COVID19.