Ce măști de protecție sunt indicate. Victor Costache: Măștile obișnuite NU ne apără de coronavirus și NU trebuie purtate de persoane sănătoase (VIDEO)

Victor Costache, ministrul Sănătății, a explicat că măștile de protecție de unică folosință nu trebuie purtate de o persoană sănătoasă, acestea fiind mai degrabă un mijloc prin care un om bolnav încearcă să limiteze răspândirea.

Pentru a arăta mai clar care măști sunt indicate, și care nu, Victor Costache a venit cu una în studioul B1 TV: „Este o mască. Ca să facem o clasificare simplistă, sunt două tipuri de măști. Sunt măștile pe care le folosește personalul din spital, filtrante, cu factor de filtrare 2. Mai sunt măștile pentru populație. Este foarte important să explicăm diferența dintre cele două tipuri de măști”.

Întrebat dacă este recomandat să folosim masca obișnuită pentru a ne feri de coronavirus, Victor Costache a răspuns: „În niciun caz. Dacă o astfel de mască este purtată prea mult timp, se umezește de la respirație. Noi avem germeni care cresc pe tegument, pe mucoasa nazală și, practic, nu te ajută foarte mult în caz de coronavirus. Este foarte important să ne spălăm pe mâini și să evităm să ne atingem fața”.

