Ce măsuri pregătește PNL pentru perioada următoare. Rareș Bogdan: „Ne-am asumat câteva lucruri” / „Am încercat să desființăm pensiile speciale de 3 ori. De 3 ori, PSD ne-a blocat” (VIDEO)

PNL va duce mai departe măsurile pe care și le-a asumat, și anume revenirea la alegerea primarilor în două tururi, promovarea alegerilor anticipate, desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiției, creșterea pensiilor și alocațiilor conform legii, desființarea pensiilor speciale, respectiv dublarea numărului de parlamentari pentru diaspora.

Anunțul a fost făcut de Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, duminică seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire: „E o hârtie adresată întregului PNL și guvernării liberale conduse de Ludovic Orban. Aceasta prevede câteva măsuri pe care noi le-am agitat în spațiul public, câteva promisiuni electorale făcute de noi în anul 2019, în cele două campanii, cu precădere în campania de la europarlamentare, pentru că dincolo, în campania de la prezidențiale, le-am susținut pe președintele nostru fără a încerca să venim noi cu promisiuni suplimentare a ceea ce domnia sa declara, dar în anul electoral 2019, PNL și-a asumat câteva lucruri”.

Eurodeputatul a explicat că PSD încearcă să blocheze majoritatea demersurilor, după cum se întâmplă cu desființarea pensiilor speciale.

„Eu am spus că suntem obligați, chiar în 30 de zile, obligați, nu am zis că le desființăm. Am încercat de trei ori, prin Parlament. De trei ori PSD ne-a blocat. Mai încercăm o dată, pe proiectul depus de noi, săptămâna aceasta. Practic, până pe data de 5-6 februarie. După care, dacă nu reușim nici așa, ne angajăm răspunderea sau încercăm printr-o formulă guvernamentală”, a subliniat Rareș Bogdan, care a precizat că, printre promisiunile PNL, se numără și „închiderea ușilor pentru foști pesediști”, alegeri desfășurate pe trei zile pentru diaspora, dar și dublarea numărului de parlamentari pentru comunitățile de români de peste granițele țării.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.