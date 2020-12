Kelemen Hunor a oferit prima reacție în urma acordurilor dintre PNL, USR și UDMR, pentru formarea viitorului guvern.

„Am avut discuții principiale în ceea ce privește o coaliție care va dura 4 ani de zile, o stabilitate parlamentară și guvernamentală, după 8 ani în care am avut 12 guverne. Sunt convins că în următorii ani vor reuși să asigurăm investițiile necesare pentru a crește economia, că vor reuși să avem locuri de muncă în siguranță și că vom reuși să investim în educație și în sănătate.

În aceste condiții, ne asumăm să participăm alături de colegii noștri la formarea majorității parlamentare (...)", a declarat Hunor.

UDMR va primi 3 ministere: Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului și Ministerul Tineretului și Sportului.

