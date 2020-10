Ce pensie încasează lunar Traian Berbeceanu

Fostul comisar de poliție Traian Berbeceanu a ajuns prefect al Capitalei după ce predecesorul său, Gheorghe Cojanu, a făcut mai multe declarații contradictorii și a arătat că nici măcar nu cunoștea evoluția epidemiei de coronavirus în București. Berbeceanu a devenit cunoscut după anchetele la care a lucrat împotriva interlopilor din vestul țării, dar mai ales după ce a fost arestat pe motiv că ar fi sprijinit o grupare criminală. Totul s-a dovedit a fi o înscenare de manual. Potrivit declarației de avere, Traian Berbeceanu a încasat, în tot anul trecut, o pensie de ofiţer MAI de 88.000 lei, adică puțin peste 7.300 de lei pe lună.

Traian Berbeceanu, cunoscut pentru că a destructurat rețele de crimă organizată, dar și pentru că i s-a fabricat un dosar

Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalității Alba și a reușit destructurarea mai multor rețele de crimă organizată. În 2007, el chiar a fost declarat polițistul anului.

Printre dosarele la care a lucrat se număr cel al clanului mafiot “Spuma și Bibanul”, în care printre cei reținuți a fost includiv șeful poliției din Deva de la acea vreme. De numele său mai este legat și dosarul “Hidra”, cu peste 200 de persoane cercetate în afaceri de miliarde de lei cu fier vechi. Berbeceanu mai este recunoscut și pentru faptul că a prins numeroși traficanți periculoși de droguri.

La începutul anului 2013, însă, Traian Berbeceanu însuși a ajuns să fie arestat sub acuzația că a sprijinit anumite rețele criminale.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descoperit, însă, că procurorul șef al DIICOT Alba de la acea vreme, un polițist și un fost procuror i-au fabricat un dosar penal cu mărturii mincinoase, pentru a se răzbuna pe el. Între timp, cei trei au fost condamnați.

Traian Berbeceanu a fost eliberat și s-a pensionat în 2018, după 25 de ani petrecuți în Poliția Română. Cartea sa, “Radiografia unei mârșăvii judiciare”, a devenit bestseller.

La finele anului trecut, Berbeceanu a fost numit șef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela. Recent, el a ajuns prefect al Bucureștiului.

Ce pensie de ofițer MAI a încasat Berbeceanu în 2019

Potrivit declarației de avere completate pe 14 august 2020, Traian Berbeceanu a încasat, în tot anul trecut, o pensie de ofițer MAI de 88.000 de lei, adică puțin peste 7.300 de lei pe lună.

Acesta a mai scris că, tot în 2019, a încasat din drepturi de autor suma de 205.706 lei și un salariu de 6.000 lei, probabil din activitatea sa la cabinetul ministrului Vela.

Ce atribuții are Prefectul Capitalei. Traian Berbeceanu susține că are calificările necesare

Gheorghe Cojanu a fost demis din funcția de prefect al Capitalei și înlocuit cu Traian Berbeceanu după ce a fost prins de către jurnalişti că nu ştia nici la 10 ore de la comunicarea publică a datelor oficiale care este numărul de noi infectări din oraşul de care răspunde. Prefectul şi-a motivat greşeala, spunând că se afla la cumpărături şi a admis că se mai „bâlbâie” în comunicarea publică pentru că este permanent „în tensiune”.

Întrebat ce-l recomandă să ocupe funcția de prefect și dacă a renunțat la pensia de la MAI, Traian Berbeceanu a răspuns: „Nu am renunțat la pensie, pensia am dobândit-o în mod legal. Mă califică faptul că sunt un om responsabil și că am suficientă experiență în administrație”.

Prefecții sunt reprezentanții Guvernului în teritoriu și au atribuții importante. Prefectul Capitalei este și șeful Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. De asemenea, el are rol de conducere a DSP, ITP, Protecția Consumatorilor ori a caselor de pensii. Rolul prefectului mai este și de a verifica legalitatea actelor întocmite de primării și de a se asigura că hotărârile Guvernului sunt respectate.