Ce prevede Constituția în legătură cu revocarea unui ministru. Augustin Zegrean: „Dacă vor să păstreze coaliția de la guvernare, atunci trebuie să respecte termenii înțelegerii, dar nu încălcând Constituția” (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României (CCR), a explicat, miercuri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, ce prevede Legea fundamentală atunci când vine vorba despre revocarea unui membru al Guvernului. Totul în contextul schimbului recent de replici, prin intermediul presei, dintre vicepremierul Dan Barna și prim-ministrul Florin Cîțu cu privire la atribuțiile de revocare a unui ministru. Liderul USR a declarat marți că premierul nu poate revoca un ministru fără a avea acceptul partenerilor de coaliție, în timp ce Cîțu a replicat, miercuri, că el respectă Constituția, care spune că decizia stă în mâinile șefului Executivului.

”Mă bucur că domnul prim-ministru a spus că este clară Constituția în privința aceasta pentru că până acum tot timpul a fost criticată Constituția. În sfârșit, avem un prim-ministru care spune că e clară Constituția. În situația asta trebuie citite trei articole din Constituție – 85, 106, 107 – în articolul 106 se spune în ce situații se pierde calitatea de ministru, și una dintre ele este revocarea. Revocarea nu este atributul exclusiv al prim-ministrului, el doar propune președintelui revocarea unui membru al Guvernului. În caz de remaniere, așa spune Constituția, în articolul 85, președintele numește și revocă la propunerea prim-ministrului. Sigur că, acum fiind vorba de coaliție, eu nu știu ce înțelegere au ei între ei, dacă au o înțelegere că în momentul în care partidul care a propus un ministru vrea să-l revoce, cere prim-ministrului revocarea și acesta este obligat să o facă. Trebuie să respecte înțelegerile”.

