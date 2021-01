Ce schimbări ar fi necesare în sistemul de învățământ din România. Sorin Cîmpeanu: Lucrurile nu vor arăta exact ca în februarie 2020. Se va merge mai mult către teleșcoală și telemuncă (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu este de părere că pandemia ar putea contribui la schimbarea sistemului de învățământ din România. Spre exemplu, atât elevii cât și cadrele didactice au acumulat competențe digitale, care vor fi cu siguranță foloste în viitor.

„Peste problemele cronice ale sistemului de educție din România s-au suprapus aceste probleme generate de criză. Există oportunități pe două planuri. Este momentul în care discutăm planurile cadru pentru liceu, însemnând lista de discipline și numprul de ore alocat fiecărei disciplină. După ce vom stabili forma acestor planuri cadru, care să fie conforme cu cerințele societății, angajatorilor, cu profilul absolventului.

Profilul absolventului ar trebui, la rândul său, redefinit în urma evoluțiilor tehnologice foarte rapide și evoluțiile societății. O oportunitate, după această criză, lucrurile nu vor arăta exact la fel ca la momentul februarie 2020 și se va merge mai mult către teleșcoală și telemuncă, sigur că nu așa cum am aplicat teleșcoală și învățământ online peste tot, ci învățământ online acolo unde se poate.

Ar trebui redefinit profilul absolventului prin lumina acestor noi schimbări, care se adaugă schimbărilor societății și tehnologiei și se adaugă și un alt Acesta este un lucru care trebuie să fie folosit. Deci da, este un moment oportun pentru a schimba lucrurile în bine”, a declarat Sorin Cîmpeanu, în platoul B1 TV.

Ministrul Educației a anunțat că s-a întâlnit cu experții din Comisia pentru Educației, din Ministerul Educației și au început o serie de dezbateri și analize pentru realizarea planurilor cadru cu privire la modul în care ar urma să fie structurată materia și numărul de ore.

„A știi înseamnă a turna informația cu pâlnia, a pricepe înseamnă o rată de alfabetizare funcțională. Nu avem niciun fel de scuză să nu facem acele schimbări care să încurajeze în rândul tinerei generații atitudini de genul a fi decât a știi, a pricepe, a încuraja creativitatea, deci asta este direcția către care trebuie să mergem (...) însă căile sunt foarte difertie. Pe propunerile de planuri cadru realizate la nivelul lunii august 2020 în MEC, am primit nu mai puțin de 4.000 de propuneri de modificare, unele sunt radicale altele nu, dar nu mă plâng.

Există cerința de micșorare a numărului săptămânal de ore pentru elevi, de la 31 la 28 sau 27, iar sintetizând toate aceste propuneri ar trebui să ajungem undeva pe la 60 de ore pe săptămână, lucru evident imposibil. Astăzi s-a agreat că ar trebui să uităm, pentru moment, că lucrăm la planurile cadru că suntem profesori de matematică, chimie, biologie și să nu promovăm subiectiv importanța propriei materii, ci să reușim să avem o imagine obiectivă”, a explicat Sorin Cîmpeanu, în platoul B1 TV.O tânără a dezvăluit cum, în mod neașteptat, a descoperit un SECRET întunecat de famile. I-a schimbat total viața

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.