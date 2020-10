Ce scrie în contestațiile împotriva lui Nicușor Dan. Susține că ar putea deveni primar abia după 35 de zile de la câștigarea alegerilor locale

Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, mai are de așteptat încă o săptămâna până la investirea oficială în funcție. Mandatul câștigat la alegerile locale din 27 septembrie 2020 i-a fost contestat de 52 de persoane, majoritatea foști și actuali consilieri PSD.





Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.