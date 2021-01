Ce se întâmplă cu facturile românilor la energia electrică. Ministrul Virgil Popescu a explicat modificările operate de ANRE: Ce pași trebuie să urmeze clienții (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni, pentru B1 TV, că toată controversa legată de facturile la energie electrică a pornit de la un Ordin al ANRE care le dădea clienților doar 30 de zile să opteze între serviciile furnizorilor, altfel aceștia urmând să rămână în serviciul universal, unde prețurile sunt mai mari. Popescu a subliniat că nu i se pare corect ca în centrul liberalizării să fie pus furnizorul, nu clientul, așa că a pus în vedere ANRE să modifce Ordinul. Dacă acest lucru nu se va întâmpla în timp util, deja Guvernul a pregătit o Ordonanță de Urgență, care se află în circuitul de avizare. Ministrul a precizat, însă, că speră să nu mai fie nevoie de această OUG.

Ministrul Energiei a explicat apoi modificările pe care ANRE le-a adus Ordinului. Una dintre ele prevede că fiecare consumator va avea la dispoziție șase luni, deci până la 30 iunie, să decidă ce ofertă a cărui furnizor dorește. De asemenea, furnizorii vor fi obligați să informeze clienții lună de lună asupra ofertelor. Dacă în termen de șase luni un client nu va alege nicio ofertă a niciunui furnizor, atunci acesta va fi trecut automat la serviciul universal, unde prețurile sunt mai mari. Popescu a mai precizat că în toată această perioadă consumatorii vor plăti practic preț de piață concurențială, nu de serviciu universal.

