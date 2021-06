Ludovic Orban a evitat marți să spună ce se va întâmpla cu funcția de premier după Congres. aprecizat în schimb că schimbările în PNL vor fi decise de forurile statutare:

"Viitorul PNL va fi hotărât după congres de forurile statutare", a spus Ludovic Orban.

Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat marți că la nivelul partidului și a coaliției s-a luat decizia de a participa la ședința privind moțiunea de cenzură, dar „să nu votăm”.

„Și la nivelul coaliției, și în partid am luat decizia la moțiunea de cenzură să fim prezenți și să nu votăm astfel încât să arătăm lipsa de majoritate și gratuitatea acestui demers politicianist al PSD”, a spus marți Ludovic Orban.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni seara, la Antena 3, în ceea ce privește eventualele semnale că oameni din PNL ar vrea să voteze moțiunea, că „există asemenea semnale, atât la liderii de grup, cât și la mine personal”.

