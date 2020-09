Ce se va întâmpla cu Gabriela Firea după înfrângerea în alegerile locale. Ce funcție va ocupa aceasta

Gabriela Firea a suferit o înfrângere la alegerile locale 2020. Funcția de primar general îi revine lui Nicușor Dan, independentul susținut de PNL și USR-PLUS.

Potrivit datelor parţiale, după numărarea a 97,46% dintre voturi, Nicușor Dan a obținut 42,78% dintre voturi pentru funcţia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea, candidatul PSD – 37,99%.







Gabriela Firea anunţă că ar dori să candideze la alegerile generale





Gabriela Firea a anunţat, după înfrângerea de la alegerile locale în care a pierdut funcția de primar general, că se va bate în continuare pentru Bucureşti din postura de parlamentar.

„Eu o să mă bat în continuare pentru Bucureşti din postura de parlamentar. Voi fi un parlamentar activ, nu ca domnul Nicuşor Dan, care aşa cum a chiulit din Consiliul General, aşa a chiulit şi în mandatul de parlamentar. Avem câteva idei de legi cu care să mergem în Parlament. Faptul că unii dintre noi nu mai sunt primari nu înseamnă că nu ne vom implica. Dincotră ne vom implica mai mult”, a declarat Gabriela Firea marţi la sediul PSD.

De altfel, șeful PSD, Marcel Ciolacu a declarat încă de luni că și-ar dori ca Gabriela Firea să candideze la parlamentarele din decembrie.

„Mi-aş dori ca doamna Gabriela Firea să candideze pentru un post în Parlamentul României. Consider că doamna Gabriela Firea trebuie să fie în linia întâi a PSD. Rezultatele bune ale PSD se datoarează şi în mare măsură doamnei Gabriela Firea”, a afirmat Ciolacu.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

În acest context amintim că, mațri, Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Klaus Iohannis și a decis că Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an, au declarat surse din cadrul CCR pentru G4Media.ro.

Decizia ar fi fost luată cu 5 voturi ”pentru” respingerea sesizării și 4 voturi ”împotrivă”. Potrivit sursei citate, au votat pentru respingere judecătorii Valer Dorneanu, Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Attila Vraga și Mona Pivniceru, iar împotriva respingerii s-au pronunțat judecătorii Livia Stanciu, Simina Tănăsescu, Marian Enache și Daniel Morar.





Gabriela Firea: Pentru că am dublat scorul partidului în Bucureşti să fac un pas în spate?







Gabriela Firea a mai declarat, marți, într-o conferință de presă că nu are motive să facă un pas în spate din conducerea PSD în urma rezultatului obținut la alegerilșe locale de duminică, 27 septembrie, întrucât scorul politic al partidului a fost dublat.

"Aaa, pentru că am dublat scorul partidului în Bucureşti să fac un pas în spate? Ar fi..”, a afirmat Gabriela Firea, marţi, întrebată fiind dacă va face un pas în spate din conducerea PSD în urma rezultatului obţinut la alegerile locale, unde a candidat pentru al doilea mandat.

"La Bucureşti am dublat scorul politic, de la 16% la europarlamentare la 33%, iar eu am obţinut un scor de 38%, foarte onorant în condiţiile date, în care am avut tot Guvernul împotriva mea, toţi banii de la Guvern împotriva mea, s-au focusat toţi cu o campanie deşănţată negativă la adresa mea ca persoană, în primul rând”, a mai declarat primarul general în funcţie.