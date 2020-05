Ce se va întâmpla cu muncitorii din Sri Lanka, abandonați de angajator pe Aeroportul Otopeni

Cei 36 de cetățeni din Sri Lanka, care au fost abandonați pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Capitală, au fost ofertați de șase angajatori din România. Anunțul a fost făcut marți de Violeta Alexandru, ministrul Muncii, la capătul unei runde de discuții, în care demnitarul susține că a creat „cadrul, să se întâlnească cererea cu oferta”.



„Concluzia o vor trage diseară, i-am rugat să se gândească, după ce au ascultat ofertele a șase angajatori. Eu n-am făcut decât să creez cadrul, să se întâlnească cererea cu oferta”, a spus ministrul Muncii, care a precizat că unii angajatori nu numai că i-au ofertat pe cei 36 de muncitori srilankezi, dar au lansat propuneri asemănătoare și către alții rămași în Botoșani: „Urmează să se finalizeze perioada de carantină și sunt și aceste persoane interesate să se alăture celor 36”.

