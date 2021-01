Ce spune avocata Diana Șoșoacă despre o posibilă candidatură la prezidențaile: „Nu știu dacă poporul român este pregătit să accepte o femei președinte”

Diana Șoșoacă este senatoare AUR în Parlametul României, dar și una dintre cele mai cunoscute și prezente figuri în lupta anti-mască. Recent, ea a acordat un interviu în care a discutat despre activitatea s-a în parlament, despre căsnicie și mai ales despre o posibilă candidatură la prezidențiale, peste patru ani.

Avocata susține că cei care au obligat-o să intre în politică au fost bărbații din viața ei și mai mulți oameni politici. Totodată, ea a ținut să disucte și despre măsurile anti-COVID, dar și despre vaccinare, într-un interviu pentru România TV.

Cariera politică a avocatei Diana Șoșoacă

Oamenii politicii au fost cei care au împins-o pe Diana Șoșoancă să intre în politică și mai ales să intre în Parlament.

„N-am sperat niciodată pentru că nu mi-am dorit. Am fost forțată de soțul meu, de Colceag, de Alexandru Stănila, care m-au obligat si de multi alții. Mai toți sunt bărbați care mă împingeau pe mine . 2020 a fost luptă, oricum de 20 și ceva de ani m-am tot luptat și m-am luptat și în cei doi ani jumăte când am fost în Guvern și nu am avut cu cine să lucrez”, a spus ea pentru sursa citată mai sus.

Referitor la munca de senator, Diana Șoșoacă a explicat că doarme doar câteva ore pe noapte, stând în cabinetul ei de la Parlament până la ora 3 dimineață.

„Am stat numai în Parlament. Eu plecam din Parlament, mă duceam la mine la cabinet unde am zeci de plicuri si stăteam până la 3 dimineața. Dormeam trei ore și mă duceam din nou la parlament unde mă duceam sa citesc legislația ce e pe ordinea de zi. O să îmi fac veacul prin Paralment”, a explicat ea.

Mai mult decât atât, soțul Dianei Șoșoacă și-a dat demisia de la locul de muncă, doar ca să poată sta cu ea non-stop.Au divorţat imediat după ce ea i-a trimis poza asta pe Whatsapp! Are ochi de detectiv cine vede de ce

„El a trebuit să își dea demisia de unde lucra ca să stea cu mine non-stop evident. Nu e vorba de timp și el și-a dat seama că sunt niște probleme grave, si trebuie sa studieze cu mine la drept. El este chimist ca și profesie”, a povestit avocata.

Ce spune Diana Șoșoacă despre o posibilă candidatură la prezidențiale:

„Îmi aduc aminte că trebuie să ai grijă ce spui de Crăciun și de 1 ianuarie că ți se va întâmpla. Cred că dacă ar fi să fac pasul ăsta tot bărbații din jurul meu m-ar obliga. Deocamdată nu putem să vorbim de așa ceva mai sunt patru ani. Nu știu dacă poporul român este pregătit să accepte o femei președinte”, a declarat senatoarea AUR, pentru sursa citată mai sus.