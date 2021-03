Ce spune Florin Cîțu despre candidatura sa la șefia PNL și la președinția României: Oricare ar fi candidatul PNL în 2024, şansele să câştige vor fi foarte mici fără o guvernare de succes

Premierul Florin Cîțu evită încă să precizeze dacă va candida pentru funcția de președinte al PNL la viitorul Congres al partidului sau pentru cea de șef al statului la alegerile prezidențiale din 2024. Șeful Executivului spune că se concentrează să facă ”o treabă cât mai bună la guvernare”, consoderând că șansele PNL de a da viitorul președinte al României țin de felul în care va funcționa actuala guvernare.

Precizările lui Florin Cîțu despre o eventuală canidatură la funcția de președinte al PNL

"Sunt concentrat pe ceea ce fac la Guvern, iar Partidul Naţional Liberal nu are niciun congres anunţat, deci nu este în acest moment în discuţie aşa ceva. Când va fi anunţat Congresul, sunt sigur că vor fi mai multe persoane care vor anunţa candidaturile. Eu am spus de fiecare dată că cred că am acumulat experienţă destulă pentru a contribui în PNL de la vârf, în ce poziţie vom vedea atunci, dar până nu se anunţă Congresul nu are sens să discutăm. Mă concentrez pe a face o treabă cât mai bună la guvernare pentru că o guvernare bună pentru Partidul Naţional Liberal care este cel mai mare partid din România de dreapta, din această coaliţie, PNL are premierul acestui Guvern, înseamnă lucruri bune şi pentru Partidul Naţional Liberal”, a declarat Florin Cîțu, joi seară, la Digi 24.

Ce spune Florin Cîțu despre candidatul PNL la președinția României, la alegerile din 2024

"Fără o guvernare de succes, oricare ar fi candidatul Partidului Naţional Liberal la preşedinţia din 2024 şansele să câştige vor fi foarte mici dacă nu avem o guvernare de succes”, a adăugat prim-ministrul, fără a precizaz dacă vrea să se înscrie în cursa electorală pentru funcția de șef al statului.

Pe de altă parte, actualul lider al PNL, Ludovic Orban, a dat de înțeles, recent, că ar vrea să candieze pentru cea mai înaltă funcție din stat.

Întrebat, în cadrul unei emisiuni televizate, dacă va intra în cursa pentru Președinția României dacă va candida și va câștiga din nou șefia PNL, Ludovic Orban a precizat: „Mi s-a pus o întrebare într-o emisiune și am dat răspunsul la această întrebare, că în momentul în care mi-am anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la funcția de președinte al Partidului Național Liberal există și această posibilitate, pe care o tratez cu seriozitate. Partidul Național Liberal, sub conducerea mea, va lua cea mai bună decizie privind candidatul la funcția de Președinte al României, astfel încât să avem șansa să câștigăm, dar avem un Președinte al României, care a fost susținut ca și candidat la Președinția României tot de Partidul Național Liberal. Suntem în parteneriat cu Președintele României. Când o să vină timpul alegerilor prezidențiale, vom discuta despre candidatul la alegerile prezidențiale".