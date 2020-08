Ce spune Klaus Iohannis despre posibila revenire la starea de urgență: „Toată lumea și-a dat seama că nu-i de joacă" (VIDEO)

Klaus Iohannis a vorbit miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, despre riscul epidemiologic, în contextul reînceperii anului școlar.

„Deocamdată, aceste calcule și grafice nu s-au adeverit. Prin măsurile care au fost luate, după acel vid legislativ generat de acțiunile PSD-iste, lucrurile, din păcate, nu au revenit la normal, dar cel puțin avem o creștere care se numește liniară. Putem spune că lucrurile sunt cât de cât sub control.

Cred că, între timp, toată lumea și-a dat seama că aici nu-i de joacă, că această epidemie există și trebuie să ne protejăm. În acest condiții, probabil nu vom avea creșteri foarte importante la numărul de infectări și atunci toate lucrurile se pot desfășura, sigur, cu respectarea normelor specifice, în restaurante, teatre și, foarte important, în școli", a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a vorbit și despre scenariul în care mersul la școală ar fi opțional, în contextul COVID-19.

„Încă se lucrează la amendarea Legii 55. Urmează să avem în zilele următoare normele elaborate de ministerele de resort. E clar că trebuie să avem grijă. Asta înseamnă respectarea distanțării, portul măștii, inclusiv elevii trebuie să poarte mască și o respectare riguroasă a igienei", a declarat președintele României.

