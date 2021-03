Ce spune Marcel Ciolacu despre o posibilă revenire a lui Liviu Dragnea în PSD: Statutar, nu mai poate să fie membru de partid

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că potrivit prevederilor statutare, Liviu Dragnea nu mai poate redeveni membru al PSD după ieșirea din închisoare. Actualul șef al social-democraților afirmă că întoarcerea lui Dragnea în partid este o temă falsă. ”Ce vă pot spune este că îmi pare rău că în acest moment domnul Dragnea este în închisoare”, susține Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre Liviu Dragnea: ”Nu m-a sunat niciodată din închisoare să mă întrebe dacă îl primesc în PSD sau nu”

”Am mai avut discuţii cu colegii mei despre fostul preşedinte, Liviu Dragnea. Am un regret unde se află”, a declarat Marcel Ciolacu, la Prima TV.

Întrebat dacă Liviu Dragnea s-ar putea reîntoarce în rândurile social-democraților, Ciolacu a răspuns: ”Statutar, domnul Dragnea nu mai poate să fie membru de partid. Nici domnul Dragnea nu m-a sunat niciodată din închisoare să mă întrebe dacă îl primesc în PSD sau nu. E o temă falsă. Ce vă pot spune este că îmi pare rău că în acest moment domnul Dragnea este în închisoare”.

Pe de altă parte, întrebat dacă ar fi dispus să participe la o partidă de pescuit împreună cu fostul șef al partidului, Marcel Ciolacu a precizat: ”Nu îmi cereţi, ca lider, să nu am o parte umană, fiindcă o am. Am fost la pescuit la Belina, o singură dată, împreună cu Sorin Grindeanu. Am înţeles că foarte mulţi politicieni au fost pe la Belina”.

Ciolacu: Conducerea PSD trebuie să fie nu o conducere de lătrăi, trebuie să fie o conducere eficientă

Referindu-se la perioada prin care trece acum PSD, liderul formațiunii spune că, din punctul său de vedere, "în această perioadă de opoziţie, conducerea PSD trebuie să fie nu o conducere de lătrăi, trebuie să fie o conducere eficientă".

”Preşedintele partidului nu trebuie să fie un topor, să dea cu barda în copaci. Eu cred că în această perioadă de opoziţie, conducerea PSD trebuie să fie nu o conducere de lătrăi, trebuie să fie o conducere eficientă. Aţi văzut noul sistem de abordare. Am venit la buget cu un buget alternativ, la PNRR venim cu un Program de Redresare şi Rezilienţă alternativ. Fiindcă va veni momentul în care o să le arătăm românilor, uitaţi ce am propus noi atunci, uitaţi ce au făcut ei şi unde s-a ajuns”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Liviu Dragnea ispășește o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.