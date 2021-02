Ce spune premierul Florin Cîțu despre faptul că unii miniștri USR PLUS și-au delegat atribuțiile: ”Depinde de atribuții. Câteodată nu poți să ajungi la sedința de Guvern” (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a explicat, miercuri, în conferința de presă pe care a susținut-o la finalul ședinței de Guvern, în ce condiții miniștrii își pot delega atribuțiile. Precizările prim-ministrului vin în contextul în care, în ultime perioada, mai mulți membrii ai Executivului, mai ales din partea USR PLUS, au luat decizia de a-și delega unele atribuții către secretarii de stat.

"Depinde de atribuții. Este normal sa mai delegi din atributii, câteodată nu poți să ajungi la sedința de Guvern și atunci trebuie să faci acest lucru. Deci, depinde de situație", a spus Florin Cîțu, răspunzând întrbării unui jurnalist.

