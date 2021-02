Ce sunt, de fapt, pensiile speciale

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat, miercuri, pentru eliminarea pensiilor speicale ale parlamentarilor. Proiectul de lege adoptat cu 357 de voturi ”pentru” a fost inițiat de PSD, dar conține și un amendament introdus de USR-PLUS, care prevede încetarea plății pensiilor speciale aflate în vigoare din momentul în care proiectul de lege va intra în vigoare. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat însă că pensiile speciale ale deputaților și senatorilor sunt, de fapt, niște indemnizații, motiv pentru care o eventuală sesizare la CCR în acest context nu ar avea nicio șansă.

Așa-numitele pensii speciale ale parlamentarilor sunt, de fapt, niște indemnizații: Explicațiile fostului șef CCR Augustin Zegrean

Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, Augustin Zegrean a explicat că s-ar fi putut pune problema constituționalității dacă ar fi fost vorba despre pensii, nu despre indemnizații.

„Sigur că nu îi poate opri nimeni să sesizeze Curtea dacă vor să o sesizeze – și nu mă refer la parlamentari, pentru că înțeleg că aproape toți au fost de acord cu această aprobare, dar cei care sunt acum în plată probabil că vor ataca la Curtea Constituțională. Este o problemă aici. Se vor împiedica de un lucru. Când au făcut legea, în 2006, nu i-au spus pensie, i-au spus altceva. Dacă era pensie, puteam să discutăm și despre constituționalitate, dar asta nu este o pensie. Este o indemnizație și indemnizațiile acestea statul le plătește când are bani, și nu le mai plătește când nu mai are bani. N-are ce să facă Curtea Constituțională aici, mai ales că este vorba despre parlamentari. Ei și-au dat această indemnizație, ei și-au luat-o. (...) Nu e pensie. Nu e din legea pensiilor, nu are nicio legătură cu pensia. Era un ajutor sau o indemnizație pe care parlamentarii o primeau cadou, pentru că și-au petrecut acolo câțiva ani din viață”, a explicat Augustin Zegrean.

Dan Barna, despre pensiile speciale: Nu țin cont de principiul contributivității, deci nu sunt drepturi câștigate

După decizia de miercuri din Parlament, privind eliminarea pensiilor speciale, vicepremierul Dan Barna a vorbit despre un calendar referitor la eliminarea și celorlalte pensii speciale.

"Am început cu pensiile parlamentarilor, vor urma și celelalte categorii. Le vom elimina sau impozita, pentru a aduce echitate. Dacă ne uităm pe piramida demografică, vom vedea că ea se va inversa, așa cum am discutat și cu domnul Iohannis. În realitate, sunt indemnizații (n.r. - pensiile speciale ale parlamentarilor). Nu țin cont de principiul contributivității, deci nu sunt drepturi câștigate. (...) În următoarele două luni vom face un calendar, cea a primarilor este proximă (...) În unele situații vom ajunge la sistemul impozitării, nu la eliminare, trebuie să existe câte o lege pentru fiecare în parte", a spus Dan Barna.

O reacție a venit, miercuri, și din partea ministrului Muncii, Raluca Turcan. Aceasta a vorbit, într-o postare pe Facebook, despre crearea unui sistem de pensii echitabil la nivel național.

„Este un gest de respect față de milioanele de pensionari din țară, acela de a crea un sistem de pensii echitabil și corect, care să nu mai permită ca unii pensionari din România (mulți fără a îndeplini nici criteriul vârstei, nici pe cel al stagiului de cotizare) să aibă o pensie medie de peste 9 000 lei, în timp ce pentru 5 milioane de pensionari pensia medie este de 1 500 lei”, a scris Raluca Turcan.