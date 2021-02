Ce urmeaza dupa ce Parlamentul a votat eliminarea pensiilor speciale. Care sunt sansele ca CCR sa respinga decizia

Parlamentul a decis miercuri cu 357 de voturi pentru, zero abțineri și zero voturi împotrivă eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor. UDMR s-a abținut la vot. Amendamentul USR-PLUS care prevede tăierea pensiilor speciale aflate în plată poate fi contestat la CCR pentru că legea fundamentală, Constituția prevede că „legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”. Acest aspect a fost semnalat și de membrii coaliției.

Cum poate fi atacată la CCR eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari

Deputatul Florin Roman a declarat că este sceptic privind constituționalitatea proiectuluid e lege: „Eu am mai vazut filmul asta pe doua proiecte ale PNL, unul care abroga in totalitate toate pensile speciale si altul pe o impozitare. Ambele votate cu mana sus de tot Parlamentul si care niciodata nu au produs efecte pentru ca au fost atacate la CCR si au fost declarate neconstitutionale. Actualul proiect amendat si care prevede inclusiv oprirea celor aflati in plata din punctul meu de vedere va avea mari probleme de constitutionalitate”

Liderul PNL le-a reamintit celor de la PSD că au introdus pensiile speciale ale parlamentarilor după 2014 și că au votat și pentru alte categorii de pensii speciale. „Singurul partid care a votat împotriva introducerii pensiilor speciale a fost PNL. În mod constant, PNL a militat pentru respectarea unui principiu fundamental, cel al contributivității, nu cu pensii din burtă, fabricate, cu venituri din pix pentru toată șefimea, din toate domeniile de activitate”, a susținut Ludovic Orban.

În schimb Coaliția se bazează pe o decizie nr. 458 din 2 decembrie 2003, dată de Curtea Constituțională și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2004, care a statuat că "o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare".

Care este pensia unui fost parlamentar în 2021

Pensia unui fost parlamentar este calculată în funcție de mandatele pe care acesta le-a avut.Cea mai ciudată operaţiune din matematică: înmulțiți 13837 cu vârsta pe care o aveți, apoi cu 73! Rezultatul va fi uluitor!

Pe de ală parte, deputații în Parlamentul European au dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 63 de ani. Pensia reprezintă 3,5 % din salariul pentru fiecare an complet de exercitare a mandatului, fără a depăși însă 70 % în total. Aceste pensii sunt plătite din bugetul Uniunii Europene.