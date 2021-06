Ce urmează după desființarea Secției speciale? Kelemen Hunor: Nu trebuie să ne întoarcem unde au fost abuzuri. UDMR propune ca magistrații să fie anchetați de Direcția de urmărire criminalistică și penală din cadrul PG (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat marți, pentru B1 TV, că parlamentarii Uniunii au depus la Comisia juridică a Senatului un amendament la proiectul de lege privind desființarea Secției speciale potrivit căruia, după desființarea SIIJ, dosarele privind presupusele infracțiuni comise de magistrați să ajungă să fie anchetate de către Direcția de urmărire criminalistică și penală, o structură existentă la nivel central în subordinea Procurorului General. Kelemen a mai spus că deocamdată se așteaptă un punct de vedere pe această speță din partea Comisiei de la Veneția.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

