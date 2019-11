Cea mai modernă parcare publică din Capitală a fost inaugurată în Sectorul 4! Aceasta a fost amenajată într-una dintre cele mai aglomerate zone din București, la intersecția Șoselei Berceni cu Olteniței, relatează B1 TV.







„Sunt extrem de bucuros să vă anunț că acest obiectiv deosebit de important, pe care comunitatea noastră l-a realizat aici, la Piața Sudului - este vorba despre parcarea de la Piața Sudului, cu o capacitate de aproximativ 250 de locuri, va putea fi utilizat de dumneavoastră, pentru că urmează o perioadă de probe”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București.



Construcția parcării supraetajate este gata, iar acum autoritățile testează sistemele de acces.



„O perioadă în care trebuie să remediem circuitele de acces, o perioadă în care trebuie să ne asigurăm că această parcare dispune de tot confortul pe care fiecare dintre noi și-l dorește. Sectorul 4 a reușit, dacă vreți, o premieră în administrația publică locală. O premieră din punct de vedere tehnic, pentru că această parcare este construită pe o infrastructură metalică, iar dotarea ei și conceptul ei o fac unică”, adăugat edilul.



Cei care au proiectat această parcare și-au dorit ca ea să fie ușor de utilizat în orice condiții meteo, chiar și iarna.



„Această rampă este prevăzută cu sistem de degivrare, tocmai pentru ca în timpul iernii, accesul în această parcare, accesul la acest nivel să fie extrem de sigur. Parcarea este pervăzută cu hidranți la fiecare nivel, tocmai pentru ca într-o situație de urgență toate elementele de siguranță să poată să fie activate și viața niciunui om să nu fie pusă, vreo clipă, în pericol”, a completat Daniel Băluță.

Șoferii își vor putea lăsa mașinile aici fără nicio grijă, pentru că parcarea este prevăzută cu sisteme de supraveghere video de ultimă generaţie.



În noua parcare din sectorul 4 al Capitalei au sosit deja primii şoferi. Aceştia au fost chiar foarte încântaţi că îşi pot lăsa maşinile aici, fără să mai fie stresaţi de eventualele amenzi contravenţionale pentru parcarea ilegală.



„Aoleu, Doamne, lux! Nu, pe bune, față de restul... Am și o amendă de achitat, tot din cauza parcării, apropo, doar că m-am uitat cu roțile un pic pe trotuar. Oricum nu numai parcarea, deci serios chiar este o echipă ca lumea. Deci nu numai parcarea. Mă uit, inclusiv femeile de serviciu, inclusiv gunoierii... frate, le e frică, ceva le face, că românul așa știe, de frică. Ceva le face, pentru că se mișcă absolut tot de când e omul acesta. O echipă foarte bună!”, spune una dintre primele șoferițe care s-au bucurat de parcarea ultramodernă.



Vestea bună este că timp de cel puțin un an de la inaugurarea acestei parcări, accesul va fi gratuit.

