Cel mai modern bazin de înot semiolimpic din România, inaugurat în Sectorul 4. Primarul Daniel Băluță: Copiii din sector au acces liber. Va fi o bază de selecție dosebită pentru viitorii campioni (FOTO)

Un modern bazin de înot semiolimpic şi o sală de sport dotată cu echipamente care să faciliteze activităţile sportive au fost inaugurate, joi, la şcoala 190 din Bucureşti, de Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, în prezenţa campioanei olimpice de nataţie Camelia Potec - preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

Primăria Sectorului 4: Bazin de înot semiolimpic, inaugurat la şcoala 190 din Bucureşti

Copiii din Sectorul 4 al Municipiului București pot face performanță la cel mai modern complex sportiv din România.

În curtea Școlii Gimnaziale nr. 190 din sectorul 4 al Capitalei, pe amplasamentul unei ruine, a fost ridicată o clădire în care a fost construit unul dintre cele mai spectaculoase bazine de înot din țară. Și, ca tabloul să fie complet, tot în aceeași clădire, fosta sală de sport a unității de învățământ, aflată într-o stare avansată de degradare, cu pardosele și pereți plini de mucegai, a fost extinsă, modernizată și dotată cu echipamente și accesorii noi.

„Investițiile în infrastructura educațională și infrastructura sportivă au reprezentat o prioritate pentru comunitatea noastră, pentru că timp de 30 de ani s-a făcut mult prea puțin pentru tot ceea ce înseamnă educație și sport. Acest bazin pe care l-am inaugurat astăzi are o importanță multiplă pentru noi, pentru că realizează o bază de selecție dosebită pentru viitorii campioni, copiii din sectorul 4 având acces liber la această facilitate sportivă. Îi mulțumesc Cameliei pentru eforturile făcute pentru omologarea acestui bazin de înot și sper să avem în sectorul 4 tot mai mulți campioni”, a declarat Daniel Băluță, primarul sectorului 4.SCADE VÂRSTA DE PENSIONARE, ÎN ROMÂNIA! VEZI LISTA CU JUDEȚELE ÎN CARE ROMÂNII VOR IEȘI MAI REPEDE LA PENSIE

De această bază sportivă vor beneficia, în primul rând, elevii care învață la școlile și liceele din Sectorul 4

Noul bazin are o lungime de 25 de metri, 15,4 metri lăţime şi şase culoare de înot, iar datorită acestor dimensiuni a putut fi omologat inclusiv pentru competiţiile naţionale şi internaţionale de nataţie.

Totodată, au fost amenajate şi 129 de locuri de gradene pentru spectatori şi părinţi care îşi vor urmări copiii, în cazul organizării de competiţii sportive.





Lucrările la noul bazin au început în urmă cu aproximativ un an, în curtea şcolii 190. Acesta a fost construit din temelie, pe amplasamentul vechiului bazin, care era descoperit, dezafectat, fără dimensiuni competiţionale, nefolosit de foarte mulţi ani şi aflat într-o avansată stare de degradare.

De această bază sportivă vor beneficia, în primul rând, elevii care învață la școlile și liceele din Sectorul 4. Mai exact, aproximativ 30.000 de copii din tot sectorul au de acum posibilitatea să practice înotul, gratuit, în cadrul orelor de sport, la bazinul de la Școala nr. 190.

Mai mult decât atât, în urma semnării unui protocol de colaborare între Primăria Sectorului 4 și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, și lotul olimpic de natație va putea folosi această bază sportivă.

„Trebuie să recunosc că am emoții, am emoții ca atunci când am ajuns prima oară la bazin, când trebuia să mă dezechipez și să intru să înot, însă de data asta nu voi intra să înot, însă emoțiile sunt aceleași. Totodată vreau să vă spun că sunt extrem de bucuroasă să particip la inaugurarea unui bazin, unui bazin atât de important pentru viitoarele generații. Îl felicit pentru acest lucru pe domnul primar și îi felicit și pe locuitorii acestui sector că au parte de o astfel de bază sportivă”, a declarat Camelia Potec.

Dotările bazinului de întor din Sectorul 4, la cele mai înalte standarde internaționale

Cât privește dotările specifice, noul bazin este prevăzut cu un sistem performant și sigur de recirculare, filtrare și tratare a apei și un sistem de încălzire/climatizare ce se va baza pe două centrale de tratare a aerului, cu recuperator de căldură în plăci. Asta înseamnă că apa din bazin va fi încălzită, în permanență, tratată, cu un nivel al PH-ul corespunzător, iar umiditatea din aer va fi controlată și menținută în limite conforme prin aerisire permanentă.

Odată cu realizarea bazinului de înot acoperit a fost reabilitată, modernizată și extinsă și actuala sală de sport a Școlii Generale nr. 190, aflată, de asemenea, în stare de degradare, cu suprafețe afectate de mucegai, pardoseală distrusă, accesorii și obiecte sanitare deteriorate și cu infiltrații de apă către interior, la fiecare ploaie.

În urma lucrărilor, copiii au la dispoziție acum o sală de sport complet refăcută, cu o suprafață de 600 mp, cu o pardoseală nouă, specifică suprafețelor de joc, echipamente și accesorii noi care sa faciliteze activitatile sportive, cu vestiare și grupuri sanitare moderne și un sistem de termoficare eficient. De noile facilități sportive vor beneficia cei 1.872 de elevi ai Școlii Nr. 190, precum și elevii care vor fi implicați în competițiile ce vor fi organizate aici.

Costurile pentru realizarea modernului bazin sunt acoperite din bani europeni, în urma unui proiect cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de peste 12 milioane de lei.