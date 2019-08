Cel mai proaspăt om înscris în cursa prezidențială invită toți românii să candideze și ei. Huntai: `Am dorit să fiu prezent în dezbateri` / Ce a spus despre îmbrăcămintea din poza de lansare

Ioan Huntai, cel mai proaspăt candidat al alegerilor prezidențiale din noiembrie, a intrat în direct pe B1TV și a vorbit despre ceea ce l-a determinat să se lanseze în cursa către Cotroceni.



„În primul rând, am dorit să fiu prezent în dezbaterile poltice, sociale, economice, cu ceilalți candidați, fiindcă consider că poate fi un start pentru cei care dorim să oprim această clasă politică. Să mai avem în fruntea acestei țări, în special în Parlament, la Președinție, la Consiliile Locale”, a spus Ioan Huntai, în emisiunea „Bună, România!”.



Întrebat în ce partid a mai activat înainte să se lanseze ca independent, Ioan Huntai a precizat că în PPDD, spunând despre șeful fostului partid parlamentar, Dan Diaconescu, că-l respectă „ca om, nu ca om politic”.



El a vorbit cu moderatorii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir și despre poza cu care și-a lansat candidatura, în care apare îmbrăcat în șeic.



„Nu sunt din Orientul Mijlociu. Era o poză care era mai la îndemână. A fost publicată pentru a-mi face mai ușor o prezentare și o reclamă, pentru a fi un candidat mai selectiv decât ații. (...) Să știți că nu acesta a afost atuul pentru care am făcut acest pas spre această demnitate în stat”, a spus Ioan Huntai.



Întrebat ce orientare ideologică are, Ioan Huntai a răspuns: „Chiar sunt independent, nici cu dreapta, nici cu stânga. Nu doresc să mă susțină pe mine niciun partid politic. Sunt convins că îmi voi găsi susținerea necesară și chiar voi obține numărul de semnături necesare”.



Nu în ultimul rând, Ioan Huntai a lansat un apel către toți cetățenii României, pe care i-a invitat să candideze și ei la alegerile prezidențiale din noiembrie.

„Practic, țara nu s-a dezvoltat deloc în 30 de ani. Decât așa, la nivel de Parlament, acolo”, a mai spus Huntai.

Ioan Huntai este cetățean român și locuiește în Brașov. El a precizat că a început deja să strângă semnături pentru depunerea candidaturii.