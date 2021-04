Cele 4 variante pentru intrarea la evenimente, prezentate de ministrul Culturii. Bogdan Gheorghiu: Vom înainta un set de propuneri. Avem nevoie și de soluții, nu numai de restricții (VIDEO)

Ministrul Bogdan Gheorghiu a precizat, luni, pe B1 TV, că Ministerul Culturii va înainta un set de propuneri care prevede că accesul la evenimente se poate face pe baza a patru scenarii – prin prezentarea unei dovezi de vaccinare anti-COVID-19; prin prezentarea unui test negativ efectuat cu maximum 48 de ore înainte; prin prezentarea unui document medical care să ateste imunizarea conferită de trecerea boală; prin testare rapidă înainte de evenimentul respectiv, situație care se aplică persoanelor care nu se încadrează în celelalte trei variante.

