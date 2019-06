Comitetul Executiv Național al PSD se reunește joi, la sala grupului parlamentar al partidului de la Camera Deputaţilor, urmând ca social-democrații să discute despre Congresul din 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic şi candidaţii la şefia PSD, potrivit Agerpres.



Social-democraţii s-au întâlnit, marți, în Biroul Permanent Naţional, unde au luat o serie de decizii care urmează să fie validate joi de CExN.



„Am discutat astăzi despre moţiunea de cenzură, am discutat despre organizarea Congresului din data de 29, luna aceasta. Am vorbit despre modificarea statutului şi am făcut un grup de lucru care să lucreze la programul politic al partidului şi bineînţeles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte strânsă între Guvern şi Consiliul Naţional referitor la programul de guvernare, la priorităţile noastre, precum şi stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Toate acestea vor fi validate în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va avea loc joi, la ora 11.00", preciza Dăncilă, la acea vreme.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat deja că vrea să candideze la şefia PSD la Congresul din 29 iunie.