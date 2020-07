Comitetul Executiv Național al PSD se reunește, joi, pentru a discuta despre alegerile locale din 2020 și pentru a valida o serie de candidaturi la aceste alegeri. În aceeași ședință, Marcel Ciolacu, președintele interimar al social-democraților, ar putea propune dizolvarea organizației de Ilfov, despre care presa de investigație a relatat că a fost „capturată” de interlopi.



CExN al PSD: Social-democrații validează, joi, candidaturi pentru alegerile locale





Gabriela Firea, primarul general în exercițiu și președintele PSD București, a anunțat deja că are pregătite candidaturile pentru primăriile din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei, urmând ca acestea să fie validate în ședința de joi a CExN.

„Joi, probabil, avem un Comitet Executiv Naţional, în care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul ţării şi inclusiv pentru Bucureşti. Avem pregătite candidaturile care vor fi validate în CExN pentru Primăria sectorului 2, pentru Primăria sectorului 3, de asemenea, reorganizarea activităţii Organizaţiei PSD sector 3 (...). Joi, în şedinţa de Comitet Executiv, voi veni ca preşedinte PSD Bucureşti şi voi prezenta propunerile din partea organizaţiei noastre, atât candidatura pentru sectorul 2, cât şi cea pentru sectorul 3, precum şi toate propunerile de reorganizare pe care le-am gândit”, a declarat Gabriela Firea.



Marcel Ciolacu ar putea propune dizolvarea organizației de Ilfov





Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a anunțat că va propune, în același CExN, și dizolvarea organizației de ilfov, ca parte dintr-o ofensivă pentru curățarea partidului de interlopi.

„Voi propune în Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizaţii, chiar dacă suntem în prag de alegeri şi sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo, să fim pregătiţi şi la Ilfov de alegeri. (...) Este inadmisibil aşa ceva. Am aflat din presă. Nu am crezut aşa ceva. Am avut o discuţie cu preşedintele de organizaţie acum aproximativ o lună de zile, i-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă şi chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcţie, respectiv de secretar executiv", a afirmat Marcel Ciolacu, precizând că joi va propune dizolvarea organizației și numirea unei echipe interimare la Ilfov, la TVR 1, potrivit Agerpres.

Vestea vine în contextul în care Rise Project susține că organizația PSD Ilfov a fost „capturată” de către Clanul Sportivilor, iar „o înregistrare internă arată cum lumea interlopă folosește cel mai mare partid din Romania drept comandament central al unor combinații imobiliare de milioane de euro”.

Petre Iacob zis „Pitre”, primarul din Popești-Leordeni, lansa o postare lungă pe Facebook, în 16 iulie, și spunea: „A sosit momentul pentru clarificări: este adevărat! – PSD astăzi este condus în Ilfov de clanurile interlope ale Capitalei. Din disperarea de a nu pierde puterea din mână, oamenii politici din Partidul Social Democrat au acceptat pentru început interlopii în viața politică, oferindu-le susținere în funcții înalte, iar astăzi nu-i mai poți deosebi unii de alții, interlopii devenind oameni politici și oamenii politici devenind interlopi (…)”.

Edilul susține că filiala PSD Ilfov a fost preluată de clanuri, iar acestea l-au executat politic, fiindcă nu le-a îndeplinit cereri punctuale. Mafia are interese strict imobiliare și miza din acest caz ar fi chiar lista de împroprietăriri funciare de la primăria orașului, potrivit sursei citate.

„Filiera blochează oameni simpli care așteaptă de ani cu procese-verbale de punere în posesie şi adeverinţe de proprietate emise în baza legii fondului funciar. Le garantează acestora soluționarea cu prioritate a dosarelor la Prefectură și le cumpără drepturile cu sute de mii de euro. Apoi, interlopii vor să se bage în față la primărie ca să fie împroprietăriți efectiv peste rând, deși sute de alți cetățeni au prioritate. Cum ar fi, de pildă, cei care așteaptă cuminți în baza unor hotărâri judecătorești. Acestea sunt mai importante juridic decât adeverințele și procesele verbale comercializate la colțul străzii, zice primarul Iacob. Există o procedură legală. Goana clanurilor pentru pământ are tradiție în zonă. Sutele de mii de euro investite cash în drepturi litigioase se multiplică în milioane, când pe terenurile vânate încep să crească înghesuite blocuri de locuințe. Infrastructura de canalizare și transport nu mai ține pasul demult cu zecile de construcții rezidențiale, autorizate pe bandă rulantă", se mai arată în investigația Rise Project.